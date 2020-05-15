Запуск регулярных авиаперевозок зависит от готовности других государств принимать украинцев, - Криклий
Об этом сообщает Радио Свобода .
"На протяжении этой недели встретились со всеми перевозчиками, в том числе национальными, проводили общения по открытию международного и внутреннего авиасообщения. Ситуация может отличаться по регионам - в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах и от того, как будут другие страны открываться для граждан Украины", - заявил Криклий.
Министр инфраструктуры отметил, что европейские страны начинают открывать границы с конца мая и открытие авиаперевозок с украинской стороны будет зеркальным. Точной даты запуска регулярных авиаперевозок в министерстве еще нет, переговоры с международными партнерами ведет министерство иностранных дел.
- Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявили, что с 22 мая не будет восстановлено международное авиасообщение.
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