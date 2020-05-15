Запуск регулярных авиаперевозок зависит от готовности других государств принимать украинцев, - Криклий

15 мая, 2020, 20:32

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что запуск регулярных международных авиаперевозок зависит от готовности других государств принимать граждан Украины и эпидемиологической ситуации в каждой отдельной стране

Об этом сообщает Радио Свобода .

"На протяжении этой недели встретились со всеми перевозчиками, в том числе национальными, проводили общения по открытию международного и внутреннего авиасообщения. Ситуация может отличаться по регионам - в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах и от того, как будут другие страны открываться для граждан Украины", - заявил Криклий.

Министр инфраструктуры отметил, что европейские страны начинают открывать границы с конца мая и открытие авиаперевозок с украинской стороны будет зеркальным. Точной даты запуска регулярных авиаперевозок в министерстве еще нет, переговоры с международными партнерами ведет министерство иностранных дел.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявили, что с 22 мая не будет восстановлено международное авиасообщение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb