Законопроект о референдуме направили в Венецианскую комиссию, - Стефанчук

15 мая, 2020, 09:34

Рабочая группа по наработке законопроекта о всеукраинском референдуме направила его на анализ в Европейскую комиссию за демократию через право

Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук в программе "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Укринформ.

"Рабочая группа, которая занимается наработкой этих законопроектов, провела, пожалуй, самую большую дискуссию, более десяти заседаний и сформулировала законопроект. В начале марта, как и обещали, мы его выставили на всеукраинское обсуждение на сайте Верховной Рады. 14 марта мы должны были провести всеукраинский круглый стол, чтобы учесть замечания, которые пришли со всей Украины, чтобы максимально его усовершенствовать. Но, к сожалению, до 14-го был объявлен карантин. Но мы не остановились: перевели проект на английский язык, выставили на сайте для международного обсуждения. Мы получили сегодня рецензии от международных организаций, направили этот законопроект в Венецианскую комиссию, через посла направили его в лучшие институты Швейцарии, чтобы получить от них свое видение", - отметил первый вицеспикер.

Стефанчук напомнил, что документ входит в пакет законопроектов о народовластии.

"Законопроекты о народовластии - это система, которая включает в себя закон о всеукраинском референдуме, закон о местном референдуме, закон о народном вето, закон об электронных петициях, закон о "риколсе", то есть отзыве - они все нарабатываются. Первым действительно стал законопроект о всеукраинском референдуме", - уточнил Стефанчук.