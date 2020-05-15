За год президентства Зеленского более 30 его друзей и партнеров получили госдолжности, - КИУ

15 мая, 2020, 13:08

В течение первого года президентства Владимира Зеленского более 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с ним на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками президента и его окружения, получили государственные должности

Об этом сообщила пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Из них 12 непосредственно работали в "Студии Квартал 95".

"Студия Квартал 95 превратились в кузницу кадров для новой власти. Если учесть назначения не только лиц, которые непосредственно работали в структурах 95 квартала, но и их знакомых, друзей, родственников, то речь идет о по меньшей мере трех десятках человек, которые оказались на влиятельных государственных должностях в первый год президентства Зеленского. Реальная цифра может оказаться еще больше. При этом следует понимать, что большинство из этих людей не были связаны с политикой раньше и просто не оказались бы на нынешних должностях, если бы не В. Зеленский. Более того, давние друзья и бизнес-партнеры В. Зеленского получили не только должности в Офисе Президента, но и места в органах безопасности Украины, что непосредственно поднимает вопрос их профпригодности для выполнения поставленных задач ", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Работают в Офисе президента:

Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ В. Зеленского) - Руководитель Офиса президента

Сергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95") - первый заместитель председателя Офиса президента

Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") - заместитель руководителя Офиса президента

Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95") - первый помощник президента

Ирина Победоносцева (по данным СМИ, работала директором по развитию "Студии Квартал 95") - Руководитель департамента информационной политики Офиса президента

В органах безопасности:

Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95") - председатель Службы безопасности Украины

Сергей Сивохо (креативный продюсер "Студии Квартал 95") - экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Владислав Бухарев (СМИ называют В. Бухарева мужем сценаристки "Студии Квартал 95" и знакомым В. Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ

Александр Пашков (по данным СМИ, является мужем бухгалтера "Студии Квартал 95") - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны

Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:

Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества со "Студией Квартал 95" в Запорожье) - глава Государственного агентства Украины по вопросам кино

Сергей Борзов (по данным СМИ, является мужем народного депутата И. Борзова, экс-директор команды КВН "Сборная Украины") - руководитель Государственного управления делами

Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы "Студии Квартал 95") - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Юлия Мецгер (по данным СМИ, поддерживает дружеские связи с актрисой "Студии Квартал 95" Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка

Ирина Копайгора (по данным СМИ, является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился В. Зеленский) - государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины

Александр Гогилашвили (знакомый В. Зеленского, по информации СМИ, имел связи со "Студией Квартал 95») - заместитель министра внутренних дел

Народные депутаты Украины:

Николай Тищенко (шоумен, кум руководителя Офиса президента А. Ермака) - народный депутат Украины

Юрий Корявченков (актер "Студии Квартал 95") - народный депутат Украины

Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины

Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт») - народный депутат Украины

Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины

Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины

Руслан Стефанчук (давний знакомый В. Зеленского, игрок команды КВН «Три толстяка») - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины

Николай Стефанчук (брат Г. Стефанчук) - народный депутат Украины

Александр Завитневич (по данным СМИ, его жена училась в одном классе с В. Зеленским) - народный депутат Украины

Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни) - народный депутат Украины

Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха" и КВН) - народный депутат Украины

Александр Качура (по информации СМИ, юридическая компания А. Качури предоставляла услуги "Студии Квартал 95") - народный депутат Украины

Владимир Воронов (по данным СМИ, имел профессиональный опыт сотрудничества с "Квартал-концертом") - народный депутат Украины

Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала") - народный депутат Украины

Ирина Борзова (по данным СМИ, является дочерью продюсера "Лиги Смеха") - народный депутат Украины

Александр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства со "Студией Квартал 95") - народный депутат Украины

Перечень составлен на основе анализа информации, находящейся в свободном доступе, публикаций органов государственной власти (данных Центральной избирательной комиссии, Офиса президента, сайта Верховной Рады Украины), а также материалов СМИ.