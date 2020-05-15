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Espreso.tvОбществоИзменения климата могут привести к появлению масштабного цунами на Аляске, - ученые

Изменения климата могут привести к появлению масштабного цунами на Аляске, - ученые

Изменения климата повысили риск смещения во фьорде Барри Арм на Аляске, которое приведет к появлению гигантского цунами

Об этом сообщает The New York Times .

Потепление привело к отступлению ледника, который помогал поддерживать один из склонов вдоль одного из флангов фьорда Принца Уильяма, ученые говорят, что его обрушение может произойти в "любой момент".

Исследователи отмечают, что только треть склона на данный момент поддерживается ледником. Смещение может спровоцировать что угодно: землетрясение, длительные дожди или даже жара, которая усилит таяние ледника.

Несмотря на то, что склон медленно сдвигается в течение десятилетия, ученые считают, что внезапный сдвиг возможен в ближайший год и очень вероятный течение двух десятилетий.

"Это может произойти в любой момент, но риск возрастает по мере таяния ледника", - заявила Анна Лильедал, гидролог из Исследовательского центра Вудс-Хоул в штате Массачусетс.

Департамент природных ресурсов Аляски опубликовал заявление, в котором предупредил о высокой вероятности цунами, которое представляет опасность для отдыхающих и рыбаков. Компьютерное моделирование показало, что обрушение всего склона - примерно 500 млн кубических метров камня и грязи - может вызвать цунами высотой в несколько сотен метров.

Примерно через 20 минут волна достигнет Виттера - города, который располагается на расстоянии 45 км от фьорда. Тогда высота волны достигнет примерно девяти метров.

По словам ученых, результаты их исследований еще нуждаются в проверке. Но они решили, что "люди должны знать" и надеются получить финансирование для мониторинга состояния склона в режиме реального времени.

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