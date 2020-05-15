Из санкционного списка Украины исключили внучку Муссолини, которая была наблюдателем на незаконных "выборах" в ОРДО

15 мая, 2020, 15:09

В новом санкционном списке, введенном указом Зеленского от 14 мая, отсутствуют 7 человек, среди них внучка итальянского диктатора Алессандра Муссолини

Об этом сообщает "24.TV".

Владимир Зеленский своим указом снял персональные санкции из семи человек. Большинство из них участвовало в псевдовыборах на оккупированных территориях. Среди них, в частности внучка Бенито Муссолини Алессандра, которая была там наблюдательницы.

Президент ввел в действие решение, которое накануне приняла СНБО. Соответствующий указ Зеленского №184 опубликован на сайте Офиса Президента.

В приложении 1 к решению СНБО от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)" № 82 изъяли имена семи человек.

"В решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019" О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ", введенном в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2019 № 82:

1) в приложении 1 позиции 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 исключить ", - выписка из указа Зеленского.

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Всего в этом списке персональных санкций 848 человек, большинство из которых - граждане Украины и жители Донецкой или Луганской областей или граждане Российской Федерации. По семи из них Зеленский 14 мая отменил санкции.

Отметим, Алессандро Муссолини под номером 77 добавили в санкционный список Украины 19 марта 2019 года.

Скриншот приложения санкционного списка от 2019-го:

Санкции предусматривали запрет въезда на три года и блокировки активов. Отметим, в санкционном списке находится ряд наблюдателей из Франции, Сербии, Финляндии, Венгрии, ФРГ и других стран ЕС и мира, в частности - Палестины. Внучка итальянского диктатора - единственная гражданка ЕС, с которой сняли санкции.

Остальные шестеро - организаторы псевдореферендума и один гражданин РФ:

№180 Свешникова Валентина Федоровна - секретарша "участковой избирательной комиссии № 13" в Алчевске

№271 Лобода Татьяна Ивановна - глава "территориальной избирательной комиссии № 141"

№276. Бороздина Галина Александровна - глава "территориальной избирательной комиссии № 212"

№290 Гурьева Елена Анатольевна - глава "территориальной избирательной комиссии № 247"

№381 Чеботарева Наталья Николаевна - глава "участковой избирательной комиссии № 71" в Донецке

№746 Федорычев Алексей Михайлович гражданин РФ, родился в Красногорске.

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