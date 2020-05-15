Из 3 тыс. случаев заболевания коронавирусом среди медиков известно только о половине, - Ляшко

Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание. Мы уже неоднократно обращали на это внимание и говорили руководителям учреждений здравоохранения. К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тыс. случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого 2 медика ", - отметил Ляшко.

Одной из причин, почему так происходит, называется проблема с приобщением эпидемиологов в состав профильных комиссий.

"Сегодня свои объяснения предоставят руководители 5 лабораторных центров, которые не делегируют эпидемиологов в состав комиссий. Все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав комиссий. Буду инициировать очередное рассмотрение этого вопроса на заседании национальной комиссии ТЕБтНС. Потому что медики не должны страдать из-за бюрократических процедур", - сообщил Ляшко.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в Украине пока известно о 3,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом среди медицинского персонала. Еще почти у 7,5 тыс. медиков подозревают COVID-19.

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