Вышел по зубную пасту и получил дисквалификацию: тренер немецкого клуба нарушил карантин
Об этом сообщает Reuters .
За неделю до возобновления чемпионата все команды отправились на карантин: всем игрокам и тренерам Бундеслиги запретили покидать свои отели. Однако тренер "Аугсбурга" нарушил правила и пошел в супермаркет за зубной пастой.
"Признаю, что допустил ошибку. Решил пойти в магазин за зубной пастой. Теперь не смогу работать с командой на тренировках и пропущу два тура", - рассказал тренер.
Хейко Херрлих останется на карантине и вернется к работе после того, как два теста на коронавирус с разницей в неделю покажут, что у тренера нет коронавируса.
Лидером чемпионата Германии является "Бавария", которая в 25 матчах набрала 55 очков. Ближайшими преследователями мюнхенцев есть дортмундская "Боруссия" (51), "Лейпциг" (50), менхенгладбахская "Боруссия" (49) и "Байер" (47).
"Аугсбург" занимает четырнадцатую строчку. Херрлих пропустит матчи своей команды против "Боруссии М" и "Шальке".
- Напомним, 6 мая правительство Германии дало разрешение на возобновление сезона в Бундеслиге во второй половине мая.
- 8 мая немецкая Бундеслига официально объявила о восстановлении национального чемпионата, первый матч состоится 16 мая.
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