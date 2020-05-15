Вышел по зубную пасту и получил дисквалификацию: тренер немецкого клуба нарушил карантин

15 мая, 2020, 16:18

Главный тренер "Аугсбурга" Хейко Херрлих дисквалифицирован на два ближайших тура Бундеслиги за нарушение карантина

Об этом сообщает Reuters .

За неделю до возобновления чемпионата все команды отправились на карантин: всем игрокам и тренерам Бундеслиги запретили покидать свои отели. Однако тренер "Аугсбурга" нарушил правила и пошел в супермаркет за зубной пастой.

"Признаю, что допустил ошибку. Решил пойти в магазин за зубной пастой. Теперь не смогу работать с командой на тренировках и пропущу два тура", - рассказал тренер.

Хейко Херрлих останется на карантине и вернется к работе после того, как два теста на коронавирус с разницей в неделю покажут, что у тренера нет коронавируса.

Лидером чемпионата Германии является "Бавария", которая в 25 матчах набрала 55 очков. Ближайшими преследователями мюнхенцев есть дортмундская "Боруссия" (51), "Лейпциг" (50), менхенгладбахская "Боруссия" (49) и "Байер" (47).

"Аугсбург" занимает четырнадцатую строчку. Херрлих пропустит матчи своей команды против "Боруссии М" и "Шальке".