Всемирный банк выделит Украине кредит на $ 135 млн на борьбу с COVID-19, - Минфин

15 мая, 2020, 17:42

Украина получит от Всемирного банка $ 135 млн на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19

Об этом сообщает Finclub .

Средства будут направлены на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который внедряется МОЗ Украины при поддержке Всемирного банка с 2015 года.

"Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения", - отметил исполняющий обязанности директора Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Алекс Кремер.

В Минфине отметили, что $ 35 млн из этой суммы будет направлено на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19.

$ 50 млн пойдет напрямую в бюджет, $ 45 млн направят на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах.

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