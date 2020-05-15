В запорожском общежитии завершили карантин

15 мая, 2020, 16:49

В Запорожье в одном из общежитий, где обнаружили больного коронавирусом, завершили карантин

Об этом сообщили в ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МЗ".

"Закончен карантин в одном из общежитий в Заводском районе г. Запорожье (ул. Историческая), где зарегистрирован 1 случай заболевания COVID-19. В течение 14 дней с момента изоляции больного контактные лица находились под медико-санитарным надзором семейных врачей и на самоизоляции" , - говорится в сообщении.

Медики отметили, что методом ПЦР обследовали 43 контактных лица, среди которых и 8 детей. По результатам тестирования положительных результатов на COVID-19 не обнаружено.

В общежитии проведены все необходимые противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .