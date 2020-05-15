В запорожском общежитии завершили карантин
Об этом сообщили в ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МЗ".
"Закончен карантин в одном из общежитий в Заводском районе г. Запорожье (ул. Историческая), где зарегистрирован 1 случай заболевания COVID-19. В течение 14 дней с момента изоляции больного контактные лица находились под медико-санитарным надзором семейных врачей и на самоизоляции" , - говорится в сообщении.
Медики отметили, что методом ПЦР обследовали 43 контактных лица, среди которых и 8 детей. По результатам тестирования положительных результатов на COVID-19 не обнаружено.
В общежитии проведены все необходимые противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия.
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