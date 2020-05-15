В Ивано-Франковске легковушка столкнулась со "скорой": госпитализировали женщину с ребенком и медика
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.
"15 мая в 13 часов 20 минут на перекрестке улиц Коновальца-Сахарова произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Volkswagen Touran. В результате аварии один медик и больные - мама и ребенок, которые находились в "скорой", доставлены в медучреждения", - говорится в сообщении.
22-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran двигался в по улице Сахарова, а "скорая", с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами ехала по улице Коновальца.
Водитель легковушки и два медработники не травмировались.
По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК.
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