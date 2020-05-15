В Венеции произошел взрыв на химзаводе: объявлена химическая тревога
Об этом сообщают Reuters .
В Венеции произошел взрыв на химическом заводе, который производит краски, растворители и отбеливатели. По меньшей мере два человека пострадали.
Завод расположен в материковой части города в порту. Черный дым из завода было видно по всей Венеции, а в городе включили сирену химической тревоги.
Видео с Twiiter мэра города - Луиджи Брунары:
In corso #incendio in unьindustria chimica di #PortoMarghera- Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) May 15, 2020
Sul posto Arpav e numerose squadre dei Vigili del Fuoco da tutto il Veneto che stanno contenendo l'incendio.
In attesa dei dati sulle sostanze, in via precauzionale, invito tutti a rimanere a casa e chiudere le finestre. pic.twitter.com/VDN4Hs7uDj
После инцидента мэр Брунары обратился к жителям Венеции, чтобы они оставались дома, закрыли окна с помощью влажных тряпок. Кроме того, на их телефоны прислали сообщение о "красном коде" в городе.
Причину взрыва на заводе пока не сообщают. Двух работников госпитализировали с ожогами, на месте находятся скорые и вертолеты.
Фото - Reuters :
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