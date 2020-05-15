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Espreso.tvОбществоВ Венеции произошел взрыв на химзаводе: объявлена химическая тревога

В Венеции произошел взрыв на химзаводе: объявлена химическая тревога


фото: REUTERS
15 мая черный столб дыма поднялся над Венецией. Взрыв произошел на заводе по производству краски и растворителей

Об этом сообщают Reuters .

В Венеции произошел взрыв на химическом заводе, который производит краски, растворители и отбеливатели. По меньшей мере два человека пострадали.

Завод расположен в материковой части города в порту. Черный дым из завода было видно по всей Венеции, а в городе включили сирену химической тревоги.

Видео с Twiiter мэра города - Луиджи Брунары:


После инцидента мэр Брунары обратился к жителям Венеции, чтобы они оставались дома, закрыли окна с помощью влажных тряпок. Кроме того, на их телефоны прислали сообщение о "красном коде" в городе.

Причину взрыва на заводе пока не сообщают. Двух работников госпитализировали с ожогами, на месте находятся скорые и вертолеты.

Фото - Reuters :

 

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