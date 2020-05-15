В Венеции произошел взрыв на химзаводе: объявлена химическая тревога

15 мая, 2020, 18:48

15 мая черный столб дыма поднялся над Венецией. Взрыв произошел на заводе по производству краски и растворителей

Об этом сообщают Reuters .

В Венеции произошел взрыв на химическом заводе, который производит краски, растворители и отбеливатели. По меньшей мере два человека пострадали.

Завод расположен в материковой части города в порту. Черный дым из завода было видно по всей Венеции, а в городе включили сирену химической тревоги.



Видео с Twiiter мэра города - Луиджи Брунары:

In corso #incendio in unьindustria chimica di #PortoMarghera

Sul posto Arpav e numerose squadre dei Vigili del Fuoco da tutto il Veneto che stanno contenendo l'incendio.

In attesa dei dati sulle sostanze, in via precauzionale, invito tutti a rimanere a casa e chiudere le finestre. pic.twitter.com/VDN4Hs7uDj - Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) May 15, 2020



После инцидента мэр Брунары обратился к жителям Венеции, чтобы они оставались дома, закрыли окна с помощью влажных тряпок. Кроме того, на их телефоны прислали сообщение о "красном коде" в городе.

Причину взрыва на заводе пока не сообщают. Двух работников госпитализировали с ожогами, на месте находятся скорые и вертолеты.

Фото - Reuters :

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