В Украине появился сервис поиска информации о репрессированных в 1917-1991 годах

15 мая, 2020, 11:02

Ко Дню памяти жертв политических репрессий архив Украинского института национальной памяти открыл центр по поиску информации о репрессированных

Об этом сообщила пресс-служба архива.

"В Центре всем желающим будут предоставляться консультации, будет происходить сопровождение людей, которые хотят узнать судьбу репрессированных лиц в 1917-1991 годах. Мы поможем написать правильные обращения и запросы в архивы, чтобы получить всю необходимую информацию о людях, исторических фигурах и событиях", - говорится в сообщении.

Как отмечает директор Отраслевого государственного архива УИНП Игорь Кулик, Голодомор 1932-1933 годов, голод 1921-1923 и 1946-1947 годов, Большой террор, депортации, политические аресты и убийства - жертвами этих человеконенавистнических экспериментов стали миллионы граждан. Однако до сих пор далеко не все имена установлены.

"Многие семьи не знают историю своего рода из-за вырванных страниц жизни своих предков. Цель вновь созданного Центра - поддержать людей, которые решились начать поиск правды как о своих родных, так и о своей стране", - подчеркнул Кулик.

Обращение в Консультационный центр является бесплатным.