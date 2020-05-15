 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине насчитали более 3 тысяч миллионеров

В Украине насчитали более 3 тысяч миллионеров


фото: НБУ
3150 граждан Украины задекларировали доходы свыше 1 млн грн. Из них они заплатили 393 млн грн налога и более 47 млн грн военного сбора

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Наибольшее количество лиц, которые получили доходы свыше миллиона гривень и уже подали декларации, проживающих в Киеве - почти 1200 человек.

Харьковская и Днепропетровская области имеют 278 и 270 миллионеров соответственно.

В то же время больше всего налогов заплатили жители Львовской области - 25 млн грн и города Киева - 23 млн грн с доходов, полученных за пределами Украины.

Доходы, полученные в 2019 году, задекларировали в течение января - апреля более 200 тысяч граждан. Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд гривень.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 мая, 2020 пятница

больше новостей

15 мая, 2020 пятница

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать