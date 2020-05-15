В Украине насчитали более 3 тысяч миллионеров

15 мая, 2020, 11:33

3150 граждан Украины задекларировали доходы свыше 1 млн грн. Из них они заплатили 393 млн грн налога и более 47 млн грн военного сбора

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Наибольшее количество лиц, которые получили доходы свыше миллиона гривень и уже подали декларации, проживающих в Киеве - почти 1200 человек.

Харьковская и Днепропетровская области имеют 278 и 270 миллионеров соответственно.

В то же время больше всего налогов заплатили жители Львовской области - 25 млн грн и города Киева - 23 млн грн с доходов, полученных за пределами Украины.

Доходы, полученные в 2019 году, задекларировали в течение января - апреля более 200 тысяч граждан. Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд гривень.