В Украине насчитали более 3 тысяч миллионеров
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Наибольшее количество лиц, которые получили доходы свыше миллиона гривень и уже подали декларации, проживающих в Киеве - почти 1200 человек.
Харьковская и Днепропетровская области имеют 278 и 270 миллионеров соответственно.
В то же время больше всего налогов заплатили жители Львовской области - 25 млн грн и города Киева - 23 млн грн с доходов, полученных за пределами Украины.
Доходы, полученные в 2019 году, задекларировали в течение января - апреля более 200 тысяч граждан. Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд гривень.
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