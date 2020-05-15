В "Европейской Солидарности" требуют от правительства назначить языкового омбудсмена и обеспечить ему надлежащие условия для работы

15 мая, 2020, 07:12

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, София Федына и Владимир Вятрович требуют от правительства назначить Уполномоченного по защите государственного языка

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Николай Княжицкий.

"Продолжаем борьбу за выполнение закона об украинском языке. Вместе с Софией Федыной и Владимиром Вятровичем послали депутатское обращение с требованием как можно быстрее подать в Кабмин кандидатуру на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Это должно произойти в течение 30 дней с момента прекращения полномочий предыдущего омбудсмена. Напомню, Татьяна Монахова была уволена 6 мая", - написал Княжицкий.

"Отдельно обратился с депутатским обращением по решению проблемы создания секретариата Уполномоченного по защите государственного языка. Без этого невозможна полноценная работа. Языковой омбудсмен не может набрать в штат людей и использовать предусмотренные бюджетом средства", - подчеркнул депутат.

"По информации министерства культуры, еще 7 апреля ними были поданы в Кабмин документы о создании и функционировании секретариата Уполномоченного. Но до сих пор не рассмотрели. Создается впечатление, что министр Кабинета Министров или персонально премьер выступают против включения этого вопроса в повестку дня заседания правительства или министерство культуры вводит в заблуждение народных депутатов и общественность. Надеюсь, что это не так, и работа Уполномоченного по защите государственного языка будет разблокирована", - подчеркнул Княжицкий.





