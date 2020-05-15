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Espreso.tvОбществоВ ОРДО взорвалось хранилище боеприпасов: один террорист погиб, 8 гражданских ранены, - разведка

В ОРДО взорвалось хранилище боеприпасов: один террорист погиб, 8 гражданских ранены, - разведка

архивное фото
На оккупированной Донетчине взорвался склад боеприпасов

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 7 мая в селе Саханка произошел взрыв хранилища боеприпасов, в результате которого погиб один российский наемник и шестеро получили тяжелые ранения.

Кроме того, осколками мин были ранены восемь гражданских лиц, находившихся за пределами территории хранения боеприпасов.

 

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