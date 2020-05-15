В ОРДО взорвалось хранилище боеприпасов: один террорист погиб, 8 гражданских ранены, - разведка
15 мая, 2020, 14:04
На оккупированной Донетчине взорвался склад боеприпасов
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 7 мая в селе Саханка произошел взрыв хранилища боеприпасов, в результате которого погиб один российский наемник и шестеро получили тяжелые ранения.
Кроме того, осколками мин были ранены восемь гражданских лиц, находившихся за пределами территории хранения боеприпасов.
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