В ОРДО взорвалось хранилище боеприпасов: один террорист погиб, 8 гражданских ранены, - разведка

15 мая, 2020, 14:04

На оккупированной Донетчине взорвался склад боеприпасов

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 7 мая в селе Саханка произошел взрыв хранилища боеприпасов, в результате которого погиб один российский наемник и шестеро получили тяжелые ранения.

Кроме того, осколками мин были ранены восемь гражданских лиц, находившихся за пределами территории хранения боеприпасов.