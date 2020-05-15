В киевском доме-интернате для девушек произошла вспышка COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.
Там сначала обнаружили больную сотрудницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу заведения.
По результатам тестов - больных 81 человек: 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет и 26 женщин и двое мужчин из персонала интерната
В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов из числа персонала. Другая часть персонала - на самоизоляции.
Как выяснили, вирус занесла одна женщина - младшая медсестра одной из групп интерната.
Сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек - полностью закрыт на карантин.
"Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция", - сказал Кличко.
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-