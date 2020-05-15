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Espreso.tvОбществоВ киевском доме-интернате для девушек произошла вспышка COVID-19

В киевском доме-интернате для девушек произошла вспышка COVID-19


фото: reuters
В Дарницком доме-интернате для девушек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.

Там сначала обнаружили больную сотрудницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу заведения.

По результатам тестов - больных 81 человек: 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет и 26 женщин и двое мужчин из персонала интерната

В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов из числа персонала. Другая часть персонала - на самоизоляции.

Как выяснили, вирус занесла одна женщина - младшая медсестра одной из групп интерната.

Сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек - полностью закрыт на карантин.

"Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция", - сказал Кличко.

 

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