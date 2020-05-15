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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки 56 новых случаев заболевания коронавирусом, - Кличко

В Киеве за сутки 56 новых случаев заболевания коронавирусом, - Кличко


фото: klichko.org
За 14 мая в Киеве обнаружили 56 новых случаев заражения COVID-19, среди них 9 медиков и 10 детей, Вылечились от болезни 11 киевлян

Об этом киевский городской глава Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Друзья! Количество киевлян, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 9 медиков", - отметил мэр.

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умер 1 человек. Всего за это время - 43 летальных случая.

На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

заболели:

  • 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет
  • 19 чоловикiв в возрасте от 30 до 80 лет
  • 10 детей: 2 девочки в возрасте 9 и 13 лет и 8 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус преодолели 200 жителей столицы.

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