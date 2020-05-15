В Киеве за сутки 56 новых случаев заболевания коронавирусом, - Кличко
Об этом киевский городской глава Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Друзья! Количество киевлян, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 9 медиков", - отметил мэр.
За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умер 1 человек. Всего за это время - 43 летальных случая.
На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
заболели:
- 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет
- 19 чоловикiв в возрасте от 30 до 80 лет
- 10 детей: 2 девочки в возрасте 9 и 13 лет и 8 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус преодолели 200 жителей столицы.
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