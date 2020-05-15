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Espreso.tvОбществоВ Киеве полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой в магазине из-за просьбы надеть маску

В Киеве полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой в магазине из-за просьбы надеть маску

В магазине на улице Кудряшова в Соломенском районе Киева произошел конфликт: из-за просьбы охранника надеть маску мужчина достал из кармана гранату и угрожал взорвать ее

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Кудряшова в Соломенском районе Киева. Мужчина зашел в помещение без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника.

"Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать", - говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанный - 38-летний уроженец Черкасской области. В ходе поверхностного осмотра обнаружили у него гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты. Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.

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Фото: сайт Нацполиции

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