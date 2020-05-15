В Киеве осудили грабителя, который выманил у 9-летнего мальчика около 700 тыс. грн "за спасение мамы"

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"При участии прокуратуры города Киева судом объявлен обвинительный приговор ранее судимому 30-летнему жителю Киевской области, который по схеме "ваш родственник в больнице" ввел в заблуждение 9-летнего мальчика и завладел денежными средствами в сумме 700 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Злоумышленник позвонил на стационарный номер телефона и сообщил малолетнему мальчику, что его мать попала в дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем вроде бы будет задержана полицией. Чтобы избежать задержания, мальчик должен был собрать дома все сбережения и передать их человеку, который подойдет к подъезду. Собрав около 700 тыс. грн, мальчик вышел на улицу, где злоумышленник вырвал у него пакет с деньгами и скрылся.

Учитывая принципиальную позицию государственного обвинителя, приговором Соломенского районного суда г. Киева обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 186 УК Украины и осужден к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевших на сумму около 700 тыс. грн. Обвиняемый сейчас находится под стражей.

Как уточнили "Украинской правде" в прокуратуре Киева, дело слушалось с 2016 года, когда и было совершено преступление.

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