В Донецкой области на российской мине подорвалась 35-летняя местная жительница
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
Военные Объединенных сил во время наблюдения за позициями противника вблизи оккупированного Докучаевска заметили гражданскую женщину с признаками ранения, которая пыталась ползком добраться до опорного пункта ОС.
Она получила минно-взрывную травму левой ноги, произошла травматическая ампутация стопы. Характер повреждений указывает на подрыв на противопехотной мине ПМН-2.
В пресс-центре отметили, что использование таких мин запрещено Оттавской конвенцией. В то же время Россия отказалась подписать этот документ и продолжает обеспечивать свои вооруженные формирования такими минами для использования в боевых действиях на востоке Украины.
Украинские воины эвакуировали раненую. Врачи оказали ей неотложную помощь, после чего женщину доставили в центральную районную больницу города Волноваха.
Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, ее жизни ничего не угрожает.
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