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Espreso.tvСпортУкраинский футболист продлит контракт с греческим топ-клубом

Украинский футболист продлит контракт с греческим топ-клубом


фото: Getty Images
Греческий АЕК попытается сохранить в команде украинского защитника Дмитрия Чигринского

Об этом сообщает gazzetta.gr.

Греческий клуб готовит для украинца новый контракт. О его условиях пока не сообщается.

В текущем сезоне 33-летний Дмитрий Чигринский провел 17 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость за футболиста составляет 600 тыс. евро.

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