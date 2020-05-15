Украинский футболист продлит контракт с греческим топ-клубом

15 мая, 2020, 11:42

Греческий АЕК попытается сохранить в команде украинского защитника Дмитрия Чигринского

Об этом сообщает gazzetta.gr.

Греческий клуб готовит для украинца новый контракт. О его условиях пока не сообщается.

В текущем сезоне 33-летний Дмитрий Чигринский провел 17 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость за футболиста составляет 600 тыс. евро.