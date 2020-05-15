Украинский футболист продлит контракт с греческим топ-клубом
15 мая, 2020, 11:42
Греческий АЕК попытается сохранить в команде украинского защитника Дмитрия Чигринского
Об этом сообщает gazzetta.gr.
Греческий клуб готовит для украинца новый контракт. О его условиях пока не сообщается.
В текущем сезоне 33-летний Дмитрий Чигринский провел 17 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость за футболиста составляет 600 тыс. евро.
- 20 августа ексзахисник донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский был включен в топ-10 худших трансферов "Барселоны" в 21 веке.
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