Украинский борец Грицай рассказал, как сможет победить Усика
15 мая, 2020, 16:49
Украинский борец Богдан Грицай считает, что у Александра Усика нет шансов в бою с ним
Об этом сообщает "Сегодня" в youtube,
Украинский борец уверен в своей победе в поединке.
"Я думаю, что выиграю. Знаю, что мне делать с боксером. Думаю, у него шансов нет. Я его собью в партер и не отпущу", - рассказал Богдан Грицай.
- Напомним, 9 мая украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил .
- 12 мая Александр Усик заявил, что готов провести против борца Богдана Грицая боксерский поединок, а не бой без правил.
- 12 мая стало известно, что Богдан Грицай не хочет драться с Александром Усиком по правилам бокса.
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