Украинский борец Грицай рассказал, как сможет победить Усика

15 мая, 2020, 16:49

Украинский борец Богдан Грицай считает, что у Александра Усика нет шансов в бою с ним

Об этом сообщает "Сегодня" в youtube,

Украинский борец уверен в своей победе в поединке.

"Я думаю, что выиграю. Знаю, что мне делать с боксером. Думаю, у него шансов нет. Я его собью в партер и не отпущу", - рассказал Богдан Грицай.