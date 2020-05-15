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Espreso.tvСпортУкраинский борец Грицай рассказал, как сможет победить Усика

Украинский борец Грицай рассказал, как сможет победить Усика


фото: youtube
Украинский борец Богдан Грицай считает, что у Александра Усика нет шансов в бою с ним

Об этом сообщает "Сегодня" в youtube,

Украинский борец уверен в своей победе в поединке.

"Я думаю, что выиграю. Знаю, что мне делать с боксером. Думаю, у него шансов нет. Я его собью в партер и не отпущу", - рассказал Богдан Грицай.

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