Украинская экономика упала на 1,5% в первом квартале года, - Госстат
15 мая, 2020, 16:40
По итогам первого квартала 2020 года реальный ВВП Украины уменьшился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По сравнению с четвертым кварталом 2019-го ВВП уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора).
Напомним, согласно подсчетам правительства , по итогам первого квартала 2020 года валовой внутренний продукт Украины сократился на 1,2% - это, в частности, повлияли первые негативные последствия распространения коронавируса. Отмечается, что в КМУ ранее прогнозировали снижение ВВП на 0,9%.
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