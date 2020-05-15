 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинская экономика упала на 1,5% в первом квартале года, - Госстат

Украинская экономика упала на 1,5% в первом квартале года, - Госстат


фото: ukrinform
По итогам первого квартала 2020 года реальный ВВП Украины уменьшился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с четвертым кварталом 2019-го ВВП уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора).

Напомним, согласно подсчетам правительства , по итогам первого квартала 2020 года валовой внутренний продукт Украины сократился на 1,2% - это, в частности, повлияли первые негативные последствия распространения коронавируса. Отмечается, что в КМУ ранее прогнозировали снижение ВВП на 0,9%.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine



 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 мая, 2020 пятница

больше новостей

15 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать