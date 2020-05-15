Украинца признали бронзовым призером чемпионата Европы

15 мая, 2020, 15:55

Украинца Руслана Дмитренко признали бронзовым призером чемпионата Европы-2014 по спортивной ходьбе на 20 км

Об этом сообщает uaf.org.ua.

Такое событие стало возможным после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил россиянина Александра Иванова, который тогда завоевал серебро.

Призеров на мужской "двадцатке" в Цюрихе определяла система фотофиниша. Атлетов, которые заняли места с первого по четвертое разделили две секунды. Победителем тогда стал испанец Мигель Анхель Лопес (1.19,44 ч). На второе место поднялся россиянин Александр Иванов (1.19,45 ч). Еще один представитель России Денис Стрелков и украинец Руслан Дмитренко показали время 1.19,46 ч, однако тогда бронзу получил Стрелков, опередивший украинца на мили-секунды.

После дисквалификации Иванова Дмитренко поднялся на третье место, а Стрелков, соответственно, стал вторым.