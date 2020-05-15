Украина предоставит ОБСЕ информацию о снайперах ФСБ на Донбассе

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

"Недавно Украине удалось получить очередное и безоговорочное доказательство непосредственного участия России в войне на Донбассе - видео работы снайперского подразделения ФСБ РФ во время огневого поражения украинских воинов на Донбассе в феврале 2020 года. Подробную информацию по этому поводу мы предоставим делегациям стран-участниц во время следующего пленарного заседания Форума безопасности сотрудничества ", - заявил он.

Дипломат отметил, что ранее делегация Украины уже обращала внимание иностранных партнеров на активное развертывание Россией снайперских групп на Донбассе, в частности, за счет боевиков, прошедших курсы подготовки снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ.

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