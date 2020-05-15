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Espreso.tvОбществоУченые заявляют, что COVID-19 может размножаться в кишечнике человека

Ученые заявляют, что COVID-19 может размножаться в кишечнике человека

Немецкие и британские ученые выяснили, что коронавирусная инфекция COVID-19 размножается в организме человека не только в легких, вызывая пневмонию, но и поражает верхние дыхательные пути и кишечник

Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в журнале Nature Medicine .

"Клетки кишечника могут легко заражаться SARS-CoV-2 и становиться центром распространения COVID-19 в организме. Это удалось доказать после выращивания искусственного аналога кишечника летучих мышей и человека и анализа отходов. Выяснилось, что вирусные частицы могут храниться в отходах жизнедеятельности, а затем успешно распространяться как от летучей мыши к человеку, так и наоборот ", - говорится в сообщении.

Ученые добавляют, что данные о новом очаге распространения коронавируса объясняют наличие кишечных расстройств у инфицированных пациентов.

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