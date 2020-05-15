Трамп заявил, что из коронавируса потерял пятерых друзей
Об этом сообщает CNN .
"Я никогда не терял никого из знакомых из-за гриппа. Но я потерял пять человек, которых я знал, двое из них были очень хорошими друзьями", - заявил он, выступая перед толпой рабочих в Аллентауне, штат Пенсильвания.
По словам Трампа, его друзья были не самыми здоровыми людьми, их вес не был идеальным, но "они ушли".
"Это просто ужасно, ужасно", - сказал президент.
В прошлом месяце Трамп сказал, что потерял четырех друзей из-за коронавируса, включая одного близкого друга.
США является наиболее пострадавшей от пандемии страной в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 1,4 млн американцев. От инфекционной болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, умерли более 85 тысяч человек.
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