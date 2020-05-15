Трамп требует, чтобы Обама свидетельствовал в Конгрессе по делу о российском вмешательстве

15 мая, 2020, 10:38

Президент США Дональд Трамп призвал Барака Обаму выступить с показаниями в Конгрессе

Трамп считает, что его предшественник сговорился с силовиками, чтобы подорвать его президентство, сообщает Радио Свобода.

В своем твите 14 мая Трамп заявил, что "первым человеком", свидетельство которого по делу о российском вмешательства он хотел бы услышать, является Обама.

Президент США призвал сенатора Линдси Грэма, который является главой юридического комитета Сената и одним из его самых преданных соратников республиканцев, "просто сделать это".

Грэм заявил, что его комитет берется за широкомасштабное изучение расследования о российском вмешательстве. При этом он отклонил просьбу Трампа пригласить Обаму для дачи показаний в Сенат.

"Я очень обеспокоен прецедентом, который будет создан при вызове бывшего президента [в Сенат]. Ни один президент не может быть выше закона. При этом президент имеет прерогативу исполнительной власти предъявлять претензии к другим ветвям власти", - цитирует Грэма CNBC .

Слушания в юридическом комитете начнутся в начале июня.

По словам Грэма, сначала комитет рассмотрит решение Министерства юстиции об отказе от преследования бывшего советника президента Дональда Трампа, Майкла Флинна, а также действия администрации Обамы по упоминанию имени Флинна в отчетах разведки во время российского расследования.

Призыв Трампа с требованием свидетельств Обамы нарушает неписаное правило в Вашингтоне, что действующий президент не расследует действия своих предшественников.