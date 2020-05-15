Тернополь открывает все рынки: в городе третий день не фиксируют случаев COVID-19

15 мая, 2020, 17:01

С 16 мая в Тернополе заработают все непродовольственные и промышленные рынки, также в городе решили увеличить количество транспорта на маршрутах

Об этом повиомив городской глава Тернополя Сергей Надал в видеообращении, передает Еспресо.TV.

"С 16 мая в Тернополе заработают все рынки: и продовольственные, и промышленные. Такое решение мы приняли на заседании оперативного штаба. Безусловно, все предприниматели и администрация рынков обязаны соблюдать противоэпидемические требования, выполнять рекомендации и меры безопасности, предусмотренные постановлениями Правительства относительно работы продовольственных и непродовольственных рынков, продуктовых и непродуктовых магазинов. Их работу будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, национальной полиции и муниципальной инспекции. Если обнаружат нарушения противоэпидемических требований, работа рынка может быть остановлена", - заявил Надал.

Он также отметил, что в городе с понедельника, 18 мая, увеличат количество транспорта на спецрейсах.

"Если Ваше предприятие уже возобновило работу, возьмите справку произвольной формы, что Вы там работаете, у своего работодателя. Тогда вы сможете воспользоваться спецтранспортом утром с 6:30 до 09:30 и вечером с 16:30 до 20:30", - заявил мэр.

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