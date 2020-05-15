Сытник заявил, что дело Венедиктовой из-за незадекларированных элитных часов может быть "пустым"
Об этом сообщает Общественное .
Сытник отметил, что подразумевает то, что дело было возбуждено только по требованию суда, а не по решению следователя.
"Нельзя сказать так сразу, что такие дела бесперспективны. Но вообще сама система регистрации производств она очень много дискуссий вызывает. Есть такой элемент злоупотребления правом на обращение в правоохранительные органы, когда пишут заявления абсолютно пустые, бессмысленные", - заявил Сытник.
Он пояснил, что следователи основываются на ряде факторов, когда отказываются заводить дело.
"Исходя из того, что у нас есть полномочия на аналитическую обработку этих заявлений, мы делаем первичный анализ, потому что иногда мы видим, что это заявление абсолютно пустое и подача этого заявления - это попытка определенного политического пиара", - заявил глава НАБУ.
- НАБУ открыло дело против генпрокурора Венедиктовой из-за незадекларированных элитных часов.
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