США начали поставку нефти в Беларусь
Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает Интерфакс-Украина.
"С удовольствием подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых во время визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майка Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", - говорится в заявлении Макея, размещенном на сайте МИД.
Министр отметил, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечения устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 году и в последующие годы.
"Рассматриваем сотрудничество со США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть торгового и инвестиционного взаимодействия, которое развивается сторонами и имеет значительный потенциал, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической сфере", - отметил глава МИД.
Макей также сообщил, что Беларусь ведет работу с американской стороной по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей.
"Созданные усилиями Минска и Вашингтона новые возможности в области торговли и капиталовложений выгодные американским и белорусским компаниям", - подчеркнул он.
"Белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений со США, которые, по нашему убеждению, являются вкладом в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии", - резюмировал министр.
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