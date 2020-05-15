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Espreso.tvОбществоСпособствовал добыче ископаемых в оккупированном Крыму: прокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи из Одессы

Способствовал добыче ископаемых в оккупированном Крыму: прокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи из Одессы

Судья районного суда Одессы способствовал снятию ареста с имущества компании, которая вела незаконную добычу песка в Черном море

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.

По данным прокуратуры, судья одного из районных судов вынес решение об отмене ареста на судно в уголовном производстве по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма.

Арест был наложен этим судом еще 16 июля 2018 г. в качестве обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых, что, согласно заключению экспертизы, составляет более 140 млн грн.

Прокуратура АР Крым обжалует незаконное решение районного суда в Апелляционном суде Одесской области. Действиям судьи будет предоставлена соответствующая правовая оценка.

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