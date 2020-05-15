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Espreso.tvОбществоСнятие блокпостов и работа музеев и рынков: на Львовщине ослабили карантин

Снятие блокпостов и работа музеев и рынков: на Львовщине ослабили карантин


фото: reuters
Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ослабить карантин во Львовской области, с сегодняшнего дня, 15 мая, в регионе сняли ряд ограничений и готовятся убрать карантинные блокпосты

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Решением комиссии разрешили восстановить на территории области работу непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Также с целью обеспечения довоза медицинских работников, из резервного фонда областного бюджета выделят дополнительный финансовый ресурс на организацию регулярных специальных пассажирских перевозок для обеспечения деятельности медицинских учреждений области ", - отметил Козицкий.

Он отметил, что с 16 мая прекращают функционирование на территории области стационарно карантинных контрольно-пропускных пунктов, а плановую госпитализацию могут позволить не ранее 22 мая.

Следовательно, с 15 мая разрешены:

- проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

- индивидуальных тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов спортсменов;

- работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;

- работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;

- осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;

- медицинская практика, деятельность по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарная практика;

- деятельность АЗС, техобслуживание автотранспорта;

- ремонт техники;

- химчистки;

- почтовая и курьерская деятельность;

- строительные работы;

- деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;

- доставка продуктов питания;

- агропродовольственного рынка;

- деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;

- непосредственный прием посетителей (по решению собственника / органа управления);

- предприятия в области СМИ (прессы, типографий, редакций)

- журналистская деятельность;

- осуществление кино- и видеосъемки (количество - не более 50 человек)

- проведение в театрах, цирках, концертных организациях, (художественных) до 50 человек;

- деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;

- проезд легковыми автомобилями; служебными и / или арендованными автомобильными транспортными;

При этом под запретом остаются пребывание в общественных местах без масок, работа учебных заведений, массовые мероприятия, работа ресторанов и кафе, регулярные и нерегулярные перевозки и тд.

  • Напомним, Львовский городской совет совместно с представителями различных культурных сред Львова разработал пять этапов выхода культуры из карантина.

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