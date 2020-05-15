Снятие блокпостов и работа музеев и рынков: на Львовщине ослабили карантин
Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
"Решением комиссии разрешили восстановить на территории области работу непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Также с целью обеспечения довоза медицинских работников, из резервного фонда областного бюджета выделят дополнительный финансовый ресурс на организацию регулярных специальных пассажирских перевозок для обеспечения деятельности медицинских учреждений области ", - отметил Козицкий.
Он отметил, что с 16 мая прекращают функционирование на территории области стационарно карантинных контрольно-пропускных пунктов, а плановую госпитализацию могут позволить не ранее 22 мая.
Следовательно, с 15 мая разрешены:
- проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- индивидуальных тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов спортсменов;
- работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;
- работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;
- осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
- медицинская практика, деятельность по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарная практика;
- деятельность АЗС, техобслуживание автотранспорта;
- ремонт техники;
- химчистки;
- почтовая и курьерская деятельность;
- строительные работы;
- деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;
- доставка продуктов питания;
- агропродовольственного рынка;
- деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;
- непосредственный прием посетителей (по решению собственника / органа управления);
- предприятия в области СМИ (прессы, типографий, редакций)
- журналистская деятельность;
- осуществление кино- и видеосъемки (количество - не более 50 человек)
- проведение в театрах, цирках, концертных организациях, (художественных) до 50 человек;
- деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;
- проезд легковыми автомобилями; служебными и / или арендованными автомобильными транспортными;
При этом под запретом остаются пребывание в общественных местах без масок, работа учебных заведений, массовые мероприятия, работа ресторанов и кафе, регулярные и нерегулярные перевозки и тд.
- Напомним, Львовский городской совет совместно с представителями различных культурных сред Львова разработал пять этапов выхода культуры из карантина.
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