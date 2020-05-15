Скидка 10% и продление льготного срока: Кличко назвал стимулы для уплаты коммуналки во время карантина
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мероприятий. Мы начали только первый этап послаблений. Если до пандемии скидка в 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - сообщил Кличко.
Он напомнил, что оплачивать коммунальные услуги в столице становится проще и быстрее.
"Мы запустили сразу несколько онлайн-сервисов. Киевляне могут платить с помощью личных кабинетов на сайтах предприятий Центр коммунального сервиса и ГИВЦ. Хочу напомнить, что от уровня оплаты комуслуг зависит работа инфраструктуры столицы", - подытожил Кличко.
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-