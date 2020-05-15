Скидка 10% и продление льготного срока: Кличко назвал стимулы для уплаты коммуналки во время карантина

15 мая, 2020, 12:47

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о продлении времени для оплаты коммунальных услуг со скидкой

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мероприятий. Мы начали только первый этап послаблений. Если до пандемии скидка в 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что оплачивать коммунальные услуги в столице становится проще и быстрее.

"Мы запустили сразу несколько онлайн-сервисов. Киевляне могут платить с помощью личных кабинетов на сайтах предприятий Центр коммунального сервиса и ГИВЦ. Хочу напомнить, что от уровня оплаты комуслуг зависит работа инфраструктуры столицы", - подытожил Кличко.