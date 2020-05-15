Сервис поиска места ночевки Couchsurfing станет платным
Об этом говорится в официальном блоге сервиса.
"Мы сократили нашу команду, уменьшили заработную плату, отменили или пересмотрели все контракты, отказались от служебных помещений (теперь мы полностью работаем удаленно) и подали заявки на финансовую помощь. К сожалению, этого недостаточно, и скоро мы не сможем выполнять наши финансовые обязательства", - говорится на сайте Couchsurfing, добавив, что это крайняя мера, и это решение далось им нелегко.
Чтобы поддержать Couchsurfing, нужно заплатить € 2 в месяц или € 13 в год (одним платежом). Но сервис планирует снять ограничения на сообщения и запросы на ночлег, удалить постороннюю рекламу с сайта и приложения и снизить стоимость верификации.
Пока неизвестно, сколько будут действовать новые правила - по крайней мере на время пандемии Couchsurfing станет платным.
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