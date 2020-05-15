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Espreso.tvОбществоСаакашвили анонсировал законопроект о государственно-частном партнерстве

Саакашвили анонсировал законопроект о государственно-частном партнерстве


фото: reuters
Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил, что предложит новый законопроект по развитию в Украине государственно-частного партнерства

Об этом Саакашвили сообщил в эфире программы "Право на власть", передает Укринформ.

"Я хочу предложить Национальному совету реформ новый закон о государственно-частном партнерстве, где основные функции должны принадлежать частным субъектам, очень предприимчивым и талантливым украинцам", - отметил Саакашвили.

Саакашвили отметил, что в Украине нужно развивать государственно-частное партнерство.

"Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать, что государство может выполнять лишь отдельные функции, а остальные функции можно делать вместе с людьми, которые создают изобилие этой страны и рабочие места", - сказал он.

Саакашвили отметил, что собирается помочь Зеленскому в осуществлении реформ и не имеет других амбиций.

Он добавил, что будет заниматься дерегуляцией для бизнеса и готовит предложения по улучшению ситуации на таможне.

  • Напомним, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
  • 8 мая посол Грузии в Украине был отозван .
  • 9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Саакашвили на посту председателя Исполнительного комитета реформ результатов уже в ближайшие месяцы.
  • В тот же день Грузия направила требование экстрадировать Саакашвили, которого в Украине назначили главой Исполнительного комитета реформ.
  • 13 мая Михаил Саакашвили отметил, что у него нет своей программы, и заявил, что главой Нацсовета реформы является президент Владимир Зеленский , который ее будет инициировать и утверждать.

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