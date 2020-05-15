Rozetka и Укрпочта совместно открывают отделения для бесплатной доставки товаров
Об этом сообщила пресс служба "Укрпочты".
"По состоянию на сегодня партнерская сеть от Rozetka и Укрпочты насчитывает 19 точек в 17 городах Украины. В частности, два отделения в Киеве (по адресам: ул. Константиновская, 71 и ул. Боголюбова, 36), а также в городах Смела, Ирпень, Вараш , Бахмут, Бровары, Каменец-Подольский, Каменское, Краматорск, Кропивницкий, Мариуполь, Нетешин, Славута, Сокаль, Сумы, Умань, Чернигов. в ближайшее время сеть будет расширена. Всего в рамках этого сотрудничества планируется открытие более 130 партнерских отделений до конца года ", - говорится в сообщении.
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