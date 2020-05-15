Россияне на Донбассе применили запрещенное оружие, но после ответа бойцов ООС потеряли 6 боевиков

15 мая, 2020, 07:31

В четверг, 14 мая, российские войска на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник стрелял неподалеку Песков и дважды возле Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Верхнеторецкого оккупанты обстреляли из 82-мм минометов и гранатометов различных систем.

Рядом с населенными пунктами Новомихайловка и Красногоровка российские наемники применили станковые противотанковые гранатометы, а возле Водяного - крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики дважды били по позициям возле Орехова из 120-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Хутора Вильного оккупанты применяли 82-мм минометы, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Зайцевого российские террористы открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

Бойцы ООС ответили на вражеские вооруженные провокации прицельным огнем.

По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта, еще пять - ранили.

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