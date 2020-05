Россия требует от Google заблокировать новость о сокрытии смертности от коронавируса

15 мая, 2020, 16:08

Роскомнадзор направил компании Google сообщение о необходимости заблокировать на сайте "МБХ медиа" новость, написанную по статье Financial Times о том, что реальная смертность в России от коронавируса значительно выше официальных данных

Об этом сообщает МБХ медиа.

В сообщении говорится, что требование о блокировании основывается на решении Генпрокуратуры от 13 мая 2020 года. Генпрокуратура постановила, что новость содержит "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участия в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Сообщение было направлено в Google, поскольку сайт издания находится на облачном хостинге Google Cloud Platform. В "МБХ медиа" никаких сообщений не получали, утверждает редакция.

"Мы обязаны сообщить вам о том, что вы должны удалить соответствующий контент с вашего проекта или сделать его недоступным в России", - заявили после этого в Google.

13 мая Financial Times выпустила текст, в котором утверждалось, что реальное количество умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных на 70%.

В то же день власти Москвы заявили, что не включает более 60% смертей зараженных коронавирусом в официальную статистику, поскольку те произошли "от явных альтернативных причин".

Роскомнадзор 14 мая сообщал, что проверяет публикации о смертности в России, которые вышли в The New York Times и Financial Times ранее в мае.

В свою очередь МИД РФ требует от Financial Times и The New York Times опровергнуть публикацию. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, "в материалах авторы не учитывали официальную позицию России на момент подготовки публикаций из выдвинутых претензий". Речь идет не об ошибке журналистов, заявила она, а о том, что они "не были заинтересованы в поиске истины".

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела вместо заявила, что требуют принять меры к изданиям, вплоть до лишения их аккредитации в России.