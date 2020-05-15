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Espreso.tvОбществоРоссия пригласила на заседание ТКГ "представителей" ОРДЛО с российскими паспортами, - Резников

Россия пригласила на заседание ТКГ "представителей" ОРДЛО с российскими паспортами, - Резников

Российская Федерация "пригласила" на заседание Трехсторонней контактной группы так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никанорову, они имеют гражданство РФ

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников, информирует РБК-Украина.

По словам Резникова, заседание ТКГ началось 14 мая в 13:00. Ориентировочно в 15: 00-16: 00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ), подключили так называемых "приглашенных" от ОРЛО (Дейнего) и ОРДО (Никонорова).

Украинская сторона сообщила делегации РФ о том, что Украине известно, что так называемые "приглашенные" от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, являются гражданами РФ.

Так, например украинская сторона показала копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Дейнего.

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  • Ранее Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях в Минске.
  • 14 мая Трехсторонняя контактная группа провела заседание в режиме видеоконференции. Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная из представителей парламента и правительства.
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