Россия пригласила на заседание ТКГ "представителей" ОРДЛО с российскими паспортами, - Резников
Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников, информирует РБК-Украина.
По словам Резникова, заседание ТКГ началось 14 мая в 13:00. Ориентировочно в 15: 00-16: 00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ), подключили так называемых "приглашенных" от ОРЛО (Дейнего) и ОРДО (Никонорова).
Украинская сторона сообщила делегации РФ о том, что Украине известно, что так называемые "приглашенные" от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, являются гражданами РФ.
Так, например украинская сторона показала копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Дейнего.
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- Ранее Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях в Минске.
- 14 мая Трехсторонняя контактная группа провела заседание в режиме видеоконференции. Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная из представителей парламента и правительства.
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