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Espreso.tvСпорт"Интер" требует огромные деньги от "Барселоны" за своего лидера

"Интер" требует огромные деньги от "Барселоны" за своего лидера


фото: Getty Images
Миланский "Интер" хочет получить от "Барселоны" 90 млн евро и одного футболиста за своего нападающего Лаутаро Мартинеса

Об этом сообщает gazzetta.it .

Пока футбольные клубы не могут договориться о переходе 22-летнего аргентинского форварда.

По информации источника, "Барселона" готова заплатить за Мартинеса 60 млн евро и отдать двух своих футболистов. Однако "Интер" хочет получить за аргентинца минимум 90 млн евро и одного игрока, что не устраивает испанский клуб.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел за "Интер" 31 матч, забил 16 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт форварда с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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