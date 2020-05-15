"Идите, но вы поцелуете шлагбаум": Геращенко объяснил, когда могут открыть границы Украины

Об этом в интервью "Сегодня" заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"У нас границу на выезд в Европу открыто. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут" идите ", но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще. Есть страны, которые допускают транзит через свою территорию, а есть страны, где еще запрещен приезд людей, которые не имеют права на проживание. Вы не можете, например, сейчас, поехать в Италию, если у вас там нет вида на жительство. Поэтому вопрос открытия наших границ будет синхронизироваться с открытием европейских ", - отметил Геращенко.

Он также отметил, что на сегодня Евросоюз принял решение до 15 июня не ослаблять карантинные мероприятия для иностранцев.

"То же самое касается любимой украинцами Турции", - добавил замминистра.

На уточняющий вопрос о возможности украинцев планировать свой летний отпуск за рубежом, Геращенко сказал, что сам лично со своей семьей принял решение в этом году отдыхать в Украине и никуда не ездить.

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