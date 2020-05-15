"Выглядит как фейк", - адвокат Стерненко о подозрении СБУ напавшим на активиста

15 мая, 2020, 18:09

Адвокат Сергея Стерненко Виталий Коломиец считает подозрение СБУ фейком или способом "отмазать" напавших

Об этом адвокат Коломиец написал в Facebook.

"Похоже на фейк от СБУ или попытку отмазать напавших на Сергея. Если бы действительно были подозрения, а не только бумаги, то должно быть постановление о прекращении производства по Кузнецову согласно ст. 284 УПК в связи со смертью, а по Исайкулу постановление об объявлении в розыск. Ну и если уж Кузнецову (тот, что умер) "объявили" подозрение, то не пыталось ли СБУ его задержать? " - отметил адвокат.

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"А вообще какое еще хулиганство? Двое за деньги включились в серию нападений на Сергея, а следствие считает, что они это сделали по мотивам "явного неуважения к обществу"?" - добавил Коломиец.

Напомним, в пресс-службе СБУ, официально подтвердили объявление подозрений. Действия подозреваемых квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

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