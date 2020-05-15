"Выглядит как фейк", - адвокат Стерненко о подозрении СБУ напавшим на активиста
Об этом адвокат Коломиец написал в Facebook.
"Похоже на фейк от СБУ или попытку отмазать напавших на Сергея. Если бы действительно были подозрения, а не только бумаги, то должно быть постановление о прекращении производства по Кузнецову согласно ст. 284 УПК в связи со смертью, а по Исайкулу постановление об объявлении в розыск. Ну и если уж Кузнецову (тот, что умер) "объявили" подозрение, то не пыталось ли СБУ его задержать? " - отметил адвокат.
Читайте также: Третье нападение на активиста Стерненко: в деле объявили подозрение двум фигурантам, один из которых уже мертв, - СМИ
"А вообще какое еще хулиганство? Двое за деньги включились в серию нападений на Сергея, а следствие считает, что они это сделали по мотивам "явного неуважения к обществу"?" - добавил Коломиец.
Напомним, в пресс-службе СБУ, официально подтвердили объявление подозрений. Действия подозреваемых квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-