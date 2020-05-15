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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" зарегистрировала законопроект о помощи врачам за деньги партии - нардеп Кравчук

"Слуга народа" зарегистрировала законопроект о помощи врачам за деньги партии - нардеп Кравчук


фото: censor.net
Члены фракции партии "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об изменениях в закон "О политических партиях" по закреплению права политсил до конца 2020 года предоставлять за счет собственных средств финансовую и имущественную помощь медицинским учреждениям

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в Facebook.

"Партия "Слуга народа" хочет помочь украинским врачам преодолеть COVID-19. Речь идет о целевой денежной помощи. Действующее законодательство Украины не дает однозначного ответа. Поэтому я и мои коллеги из Высшего совета партии СН Александр Корниенко, Вадим Галайчук, Роман Грищук, Александр Качура, Ольга Коваль, Артем Культенко разработали и зарегистрировали законопроект об изменениях в закон "О политических партиях". Мы хотим четко зафиксировать право политических партий предоставлять за счет собственных средств финансовую и имущественную помощь медицинским учреждениям государственной и коммунальных форм собственности. Эта норма будет действовать до конца 2020 года", - отметила депутат.

Она напомнила, что партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования на 2020 год, чтобы направить эти средства на борьбу с коронавирусом. Но действующий закон, по ее словам, позволял сделать это только на всю парламентскую каденцию партии.

"Сейчас вопрос решен, наш проект "Здоровые деньги" готовится к старту. Годовой объем госфинансирования "Слуги народа" - 140 млн грн. Средства за 3 и 4 кварталы, то есть 70 млн грн, мы вернули непосредственно в госбюджет. Деньги за 1 и 2 кварталы, еще 70 млн грн, также пойдут на преодоление COVID-19. Если наш законопроект будет принят, мы передадим эти деньги напрямую в регионы Украины. Контролировать расходы будут наши депутаты-мажоритарщики, а в тех округах, где мажоритарщиков у нас нет - депутаты из списка, закрепленные за этими округами. Мы обязательно сообщим, куда пошли средства ", - уточнила Кравчук.

 

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