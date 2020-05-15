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Espreso.tvОбщество"Произошла ошибка", - в полиции опровергли собственное заявление о Opendatabot

"Произошла ошибка", - в полиции опровергли собственное заявление о Opendatabot

15 мая в Нацполиции опровергли собственное заявление о причастности сервиса Opendatabot к сливу информации

Об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Украины Оксана Блыщик в комментарии hromadske .

По словам Блыщик, полиция в своем сообщении хотела подчеркнуть, что к утечке данных могут быть причастны источники и ресурсы, которые используют открытую информацию из реестров. В то же время конкретный сервис Opendatabot (о котором сначала написали в своем сообщении - ред.) обвинять не хотели.

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"Произошла ошибка ... Мы не хотели никого обвинять в распространении открытых данных. Так как они обратились, мы уточнили", - сказала представитель полиции.

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Напомним, 14 мая в полиции заявили, что Opendatabot мог быть причастным к утечке персональных данных украинцев. Впоследствии с сайта полиции исчезло упоминание о вероятной причастности Opendatabot.

В Opendatabot сразу заявили, что сервис не мог стать источником утечки персональных и банковских данных, так как он ими не обладает.

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