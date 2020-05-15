"Отправят, так отправят": Криклий готов уйти в отставку
15 мая, 2020, 15:26
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что готов к своему увольнению
Об этом он сказал в интервью изданию "Буквы".
"Отправят, так отправят (в отставку). Здесь главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она изменчиво", - сказал он.
Криклий утверждает, что ему ничего не известно о претензиях к его работе со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Владислава Криклия из-за вероятных махинаций с газобаллонным оборудованием.
- Ранее бывший народный депутат Леонид Емец обвинил Криклия в том, что министр в интересах частных авиакомпаний не позволяет украинцам вернуться домой из Объединенных Арабских Эмиратов.
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