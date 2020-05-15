"Они это делают не для того, чтобы защититься от российского контента": Лень о запрете соцсетей РФ
Об этом она сказала в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV .
"Решение, я бы сказала, циничное. Это не решение, направленное против российского контента. Подтверждая запрет на "Вконтакте" и "Одноклассники" власть себе сужает такие площадки, где могут быть неконтролируемые высказывания, вещи. Они это делают не для того, чтобы защититься от российского контента, как это было в 2017 году. Не со той мотивацией ", - сказала журналистка.
Она отметила, что те интернет-площадки, на которые во власти не могут влиять, они просто запретили.
"И значит, не нужно их открывать. Кстати, я видела от депутатов "Слуги народа" такие обсуждения, касающиеся запрета Telegram. Это также российская сеть. Там много Telegram-каналов, с которыми команда Зеленского не знает, как работать" , - отметила Лень.
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