"Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию", - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время встречи с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, передает пресс-служба.
"Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе "зеленую" энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за "зеленую" энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии", - заявил Шмыгаль.
В ходе встречи стороны обсудили проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине.
Согласно сообщению, в процессе обсуждения "удалось максимально сблизить" позиции правительства, Министерства энергетики и защиты окружающей среды и производителей ВИЭ.
По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. 18 мая планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.
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Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии, пока страна не решит проблемы с "зеленым" тарифом.
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Впоследствии в Минэкоэнерго заявили, что в 2020 году тарифы на электрическую энергию для населения пересматривать не будут.
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Украинская энергетика переживает один из крупнейших кризисов за всю историю, - заявила ранее и.о. министра энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец.
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