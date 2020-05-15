"Это не привлечение к ответственности, а отмазывание", - Стерненко об объявлении подозрения в хулиганстве своим нападающим

15 мая, 2020, 16:17

Общественный активист Сергей Стерненко считает квалификацию третьего нападения на него в Одессе как хулиганки попыткой следствия "отмазать" исполнителей, посредников и заказчиков

Об этом активист Стерненко написал в Facebook.

Стерненко отметил, что мотивом хулиганства является явное неуважение к обществу, а определение самого термина - грубое нарушение общественного порядка.

"Друзья, это не привлечение к ответственности, а отмазывание. Отмазывание и исполнителей и посредников, и организаторов, и заказчика", - написал он.

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Стерненко заявил, что перед нападением за ним следили:

"Заказчик заказал нападение. Посредник передавал деньги. Куча организаторов планировали процесс. За мной следили. Исполнители приехали в чужой город, больше 4 часов ждали под моим домом меня напали по команде и должны были за нападение получить по 1000 $."

Напомним, в пресс-службе СБУ, которая расследует дело, официально подтвердили объявления подозрений. Действия подозреваемых квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Напомним, Сергея Стерненко вызвали в СБУ на 18 мая для "участия в процессуальных действиях"

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