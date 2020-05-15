Правительство хочет изменить правила использования средств для строительства дорог на местах

15 мая, 2020, 12:03

В Министерстве инфраструктуры разработали изменения в законодательство, позволяющие местным органам власти направлять средства полученных субвенций из Государственного бюджета Украины на погашение внешнего кредита, привлеченного для работ на дорогах местного значения

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Министерством инфраструктуры Украины уже разработаны соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Украины и Закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины". В соответствии с изменениями, местная власть получит возможность направлять средства территориальных дорожных фондов для погашения не только расходов по обслуживанию местного долга, но и тела кредита, привлеченного для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в размере до 50% в ид объема полученной субвенции", - говорится в сообщении.

Заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк отметила, что эти изменения позволят органам местного самоуправления обеспечить Международным финансовым организациям своевременное и полное погашение выплат по внешним заимствованиям.

Она отметила, что сейчас действующим законодательством предусмотрена возможность привлечения местных внешних заимствований для выполнения работ на дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, однако ограничена возможность направления средств территориальных дорожных фондов - исключительно на обслуживание местного долга и в размере не более 10%.

"Непрогнозируемость наполнения местных бюджетов, за счет которых органы местного самоуправления должны осуществлять погашение внешнего долга, а также ограничения по использованию средств субвенции из Государственного бюджета тормозят процесс", - отметила замминистра.